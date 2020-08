Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sosa remporte l'étape, le général pour Evenepoel Reuters • 01/08/2020 à 18:07









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Ivan Sosa (Ineos) s'est imposé sur la dernière étape du tour de Burgos au sommet des Lagunas de Neila (4,2 km à 11% de moyenne). En terminant en troisième position de l'étape, le jeune belge Remco Evenepoel s'adjuge le classement final de ce tour de Burgos. Le jeune prodige pensionnaire de l'équipe Deceuninck - Quick Step remporte ici sa troisième course de la saison après ses succès sur le tour de San Juan en Argentine et le tour d'Algarve au Portugal. Le podium final de cette épreuve de reprise post-confinement est complété par Mikel Landa (Bahrain - McLaren) et Joao Almeida ( Deceuninck - Quick Step).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.