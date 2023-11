SOS Racisme porte plainte après des commentaires haineux sous une publication du FC Metz

Ça faisait longtemps…

L’association SOS Racisme a annoncé jeudi dans la soirée le dépôt d’une plainte suite à des commentaires « haineux et racistes » publiés sur X à la suite de la publication de la photo officielle du FC Metz au mois de septembre. L’association a dénoncé des actes « inacceptables » et « loin d’être isolés » , dans un communiqué cité par RMC Sport et Le Parisien, et une plainte a également été déposée par l’association locale SOS Racisme Moselle.…

CD pour SOFOOT.com