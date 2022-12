SOS ma Juve a besoin d'aide

Depuis une semaine, la Juve traverse une zone de turbulences. Les anciens dirigeants, qui ont démissionné du conseil d'administration, font face à une enquête du parquet italien pour d'importantes magouilles financières. Et forcément, l'inquiétude d'un nouveau Calciopoli émerge du côté des tifosi turinois. Démissions, enquêtes, sanctions : mais que se passe-t-il dans le Piémont ?

À la barre !

C'est la fin de douze années sous l'ère Andrea Agnelli. Arrivé à la tête de la Juve en mai 2010, le président turinois est parvenu à remettre la Vieille Dame sur le trône du football transalpin, comme en témoignent ces neuf Scudetti, cinq Coupes d'Italie et ces deux finales de Ligue des champions. Après dix premières années durant lesquelles lesont imposé leur suprématie sur la scène nationale, toutes les bonnes choses ont une fin. Et celle du petit-fils d'Umberto est loin d'être glorieuse. Avec un projet qui tourne en rond et sans véritables ambitions, la Juve va s'écrouler, et même la venue de Cristiano Ronaldo ne changera rien, au contraire. Les échecs européens se multiplient , et surtout, la dictature noir et blanc se voit stopper par le retour au sommet des deux Milan. La Vieille Dame est ringarde, mais surtout désormais dans le viseur de la justice. Avec douze personnes accusées et quinze chefs d'accusation, les Turinois voient leurs vieux démons ressurgir.Lundi 28 novembre dernier, alors que le monde du football a les yeux rivés sur Doha et ce sensationnel Cameroun-Serbie (3-3) , une nouvelle vient secouer la Botte. Dans un communiqué, la Juve annonce la démission du conseil d'administration, dont Andrea Agnelli et Pavel Nedvěd. Face à cette urgence, John Elkann prend les choses en main et tente de stopper l'hémorragie. Le propriétaire du club remplace son cousin par Gianluca Ferrero, qui devient le nouveau président, et Maurizio Scanavino en tant que directeur général :, argumentera John Elkann à la. Massimiliano Allegri a lui été confirmé à la tête de l'équipe., argumente John Elkann.