Sortie du glyphosate : d'où vient le surcoût avancé de 50 à 150 euros par hectare ?

Sans glyphosate, les agriculteurs vont-ils crouler sous les dépenses supplémentaires ? La mission parlementaire chargée d'évaluer le plan de sortie de l'herbicide s'est penchée sur le calendrier et les conséquences du plan de sortie de ce produit controversé. Emmanuel Macron a fixé à 2021 l'interdiction du glyphosate pour l'agriculture en France, même si cet engagement risque de ne pas être entièrement tenu, de l'aveu même du chef de l'Etat. Les députés pointent notamment un surcoût allant de 50 à 150 euros par hectare et par an, selon leur rapport rendu public ce mercredi. Contacté pour savoir d'où vient ce chiffrage, l'un des deux rapporteurs, l'élu LREM Jean-Baptiste Moreau, nous indique que cette fourchette leur a été avancée lors des auditions notamment par les représentants des agriculteurs.Une addition de plusieurs facteursL'un des dirigeants en question à avoir été auditionné est Eric Thirouin, président de l'Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB). Ce surcoût « correspond à la somme de la main-d'œuvre, du carburant, et des nouveaux matériels supplémentaires et nécessaires, et aux dépenses pour d'autres produits plus chers que le glyphosate », détaille au Parisien celui qui est également secrétaire général adjoint de la FNSEA. D'après ce responsable, le surcoût attendu pour l'ensemble des exploitations françaises s'élève à « 950 millions d'euros », ce qui, ramené au nombre et à la taille des exploitations, équivaut à « 70 euros par hectare » en moyenne. La fourchette de 50 à 150 euros par hectare s'expliquerait par l'usage plus ou moins intensif du glyphosate par les agriculteurs. Une démonstration qui laisse sceptique François Veillerette, porte-parole de Générations Futures, une association qui milite pour une agriculture durable et sans glyphosate. « Le fait que ce rapport reprenne des chiffres des exploitants, ce n'est pas fait pour me ...