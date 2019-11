Sortie de prison de l'ex-président brésilien Lula : la gauche sud-américaine se félicite

L'ex-président du Brésil Lula est sorti de prison vendredi, après plus d'un an et demi de détention. Luiz Inacio Lula da Silva, 74 ans, a été remis en liberté grâce à un arrêt de la Cour suprême brésilienne qui affecte près de 5.000 détenus.Des milliers de militants l'ont acclamé, certains en larmes, devant le siège de la Police fédérale de Curitiba, où il purgeait une peine de huit ans et dix mois de prison pour corruption.Portant une veste sombre sur un T-shirt, il est sorti à pied, souriant aux côtés de sa nouvelle compagne, la sociologue Rosangela da Silva, embrassant chaleureusement des sympathisants et saluant la foule d'un poing levé.Acclamé par cette marée rouge de milliers de militants de gauche, l'ancien métallo au destin politique tumultueux a promis de « continuer à lutter » pour son peuple. Les partisans de Lula l'ont acclamé à sa sortie de prison et sont descendus dans les rues/REUTERS. Sur tout le continent latino-américain, sa libération est célébrée par les responsables politiques et les élus de gauche.En Argentine, le président élu Alberto Fernandez, un péroniste de centre gauche, a été parmi les premiers à le féliciter, louant son « courage » et son « intégrité ». « Nous sommes émus par le courage avec lequel @LulaOficial a affronté cette persécution (seule cette définition convient au processus judiciaire arbitraire auquel il a été soumis) », a écrit le chef de l'Etat argentin.« Son intégrité montre non seulement son engagement mais aussi la grandeur de cet homme ». « Vive #LulaLivre ! » (#LulaLibre ! en portugais), a-t-il ajouté. Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre. ¡Viva #LulaLivre! pic.twitter.com/Y8hKAiJvWe-- Alberto Fernández (@alferdez) November 8, 2019 Alberto ...