Sortie de crise : "Le temps n'est plus aux promesses, il est à l'action", estime Ségolène Royal

Dans un entretien aux Echos, l'ancienne ministre de l'Environnement estime qu'Emmanuel Macron n'a pas suffisament préparé la sortie de crise et l'appelle à "remettre en cause ses fondamentaux néolibéraux" en s'appuyant sur l'Etat pour relancer le pays.

Ségolène Royal le 23 janvier 2020 à Marseille. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

"Dans le chaos, il faut un autre horizon", martèle mardi 16 juin dans les colonnes des Echos Ségolène Royal, en critiquant l'action d'Emmanuel Macron pour sortir de la crise liée à l'épidémie du coronavirus et notamment son allocution de dimanche soir, au cours de laquelle il a notamment annoncé la réouverture des restaurants en Île-de-France, désormais classée en vert.

"On avait l'étrange impression d'une campagne électorale qui débutait. Mais le temps n'est plus aux promesses ; il est à l'action", estime l'ancienne ministre de l'Environnement, dénonçant "le manque d'anticipation, le retard à l'allumage sur la fabrication des masques, la carence de tests". "La dureté du confinement, ses conséquences graves en terme psychologique, éducatif et économique, sont dus à une très mauvaise gestion de la logistique et à des retards dans la chaîne de commandement ", assure-t-elle. L'ancienne candidate à la présidentielle juge notamment qu'il aurait fallu aider davantage les restaurateurs en baissant leur taux de TVA et qu'il est urgent de revaloriser les salaires des soignants, qui sont de nouveau dans la rue ce mardi.

Ségolène Royal qualifie par ailleurs de "publicité" la promesse d'un "nouveau chemin" d'Emmanuel Macron. "Il faut un autre horizon" et "admettre enfin que l'Etat a - comme il l'a montré pendant la crise - un rôle majeur à jouer , estime-t-elle. "La puissance publique doit aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour relancer l'économie. C'est une vraie réinvention pour l'actuel président qui s'est fait élire sur la mondialisation heureuse et a vécu depuis trois ans sur l'idéologie de l'Etat minimal en saignant le modèle social français. Le nouveau chemin l'oblige à remettre en cause ses fondamentaux néolibéraux. Mais on le sent hésitant, comme s'il ne croyait pas que l'Etat puisse être stratège", déplore-t-elle.

La présidente de l'association Désirs d'avenir pour la planète préconise notamment le "lancement d'un chantier massif de transition écologique, d'au moins 70 milliards" . "Entre la rénovation énergétique des bâtiments, les ponts, les voies de chemins de fer ou les canalisations d'eau potable, la végétalisation des villes et l'agriculture biologique, il y a beaucoup à faire", juge-t-elle.

Ségolène Royal appelle également à "utiliser tous les outils possibles et imaginables pour mettre les jeunes au travail ou en formation".