"Sortez de votre chambre!" : Marine Le Pen invite Emmanuel Macron à venir débattre "argument contre argument" après ses "injures" sur l'extrême-droite

Forte d'une dynamique positive dans les sondages d'intentions de vote, la candidate du Rassemblement national tente d'installer son duel présidentiel face au chef de l'Etat, qui a attaqué le "tandem d'extrême-droite" Le Pen-Zemmour en des mots forts.

Marine Le Pen, à Haguenau, le 1er avril ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Qu'est-ce qu'ils ont à reprocher au projet que je présente pour les Français?". Lancée dans le sprint final de la campagne présidentielle avant le premier tour qui se tiendra le 10 avril prochain, Marine Le Pen a réagi aux attaques d'Emmanuel Macron sur le "tandem d'extrême-droite" qu'elle forme selon lui avec Eric Zemmour, demandant au président-candidat à venir débattre "argument contre argument".

En campagne à Fouras (Charente-Maritime), Emmanuel Macron avait martelé jeudi 31 mars que ses adversaires sont "d"extrême droite", ce qu'"on oublie" et "qu'on banalise". "Collectivement j'ai moins entendu dire qu'elle est d'extrême droite. Il y a vingt ans, les médias que vous étiez disaient 'c'est terrible, front républicain'. Les forces politiques républicaines disaient 'jamais'. Il n'y a plus cette réaction-là", a ainsi lancé le chef de l'Etat. "Les gens l'ont banalisée, ont détourné le regard. On dit: c'est plus sympathique... alors il ne faut pas s'étonner" , a-t-il ajouté. "Si on dit que c'est un programme gentil, comme les autres, que ce n'est pas d'extrême droite, tout va bien", a-t-il encore ironisé.

"Quand on est à ce niveau là, on ne se contente pas d'un chapelet d'injures"

En réponse à cette déclaration, Marine Le Pen a fustigé vendredi 1er avril le "catastrophisme sans queue ni tête du chef de l'Etat. "Quand on a dit ça, 'allez dans votre chambre, dites au secours, imposture, extrême-droite, atroce, dangereux', et bien après vous sortez de votre chambre et vous venez débattre argument politique contre argument politique. C'est ça qu'on fait", a t-elle lancé, lors d'un déplacement à Haguenau, dans le Bas-Rhin. "Quand on est à ce niveau là, on ne se contente pas d'un chapelet d'injures, d'une sorte de catastrophisme qui n'a ni queue ni tête. Argument contre argument !", a t-elle ajouté, en visant le président de la République.

Selon un sondage Elabe publié mercredi, Emmanuel Macron engrangerait 28% des intentions de vote (+0,5 point) au premier tour, pour lequel il terminerait en tête. Mais l'écart avec Marine Le Pen se réduit de sept points au second tour, à 52,5% face à 47,5%. Interrogé sur le risque d'une victoire de son adversaire, il s'est refusé à commenter "quelque chose qui n'existe pas" et à "faire de la politique fiction". "Je vais me battre pour convaincre plus de Français qu'il y a cinq ans au premier tour et encore davantage au second tour", a-t-il seulement répondu. En 2017, Emmanuel Macron avait devancé Marine Le Pen au premier tour (24,01% contre 21,30%) avant de la battre largement au second (66,10% contre 33,90).