Sophie Cluzel : « Une personne ne doit pas être assignée à résidence en raison de son handicap »

Ils se manifestent peu. Pourtant, cette crise à la fois sanitaire, économique et sociale atteint de plein fouet les 10 millions de Français en situation de handicap, dont beaucoup, comme on peut l'imaginer, vivent douloureusement cette période de pandémie et de confinement et se posent beaucoup de questions pour l'après-11 mai. Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel prend la parole dans Le Point.

Le Point : On met l'accent, à juste titre, sur les drames vécus par les personnes âgées dans les Ehpad, beaucoup moins sur le sort des personnes en situation de handicap. Sont-elles écartées ?Sophie Cluzel : Elles ne sont pas écartées, et connaissent aussi des difficultés, même si les soignants et les professionnels du secteur du handicap font un travail remarquable. Pour l'instant, nous n'avons à regretter, selon les remontées du terrain disponibles, que près de 250 décès dans les établissements et services du secteur, qui accompagnent 500 000 personnes. La protection sanitaire est évidemment un enjeu majeur, de même que la prise en compte des impacts du confinement qui a des répercussions importantes sur la vie de ces personnes. Il signifie souvent une difficulté accrue dans l'accès aux soins. Quand, par exemple, vous êtes handicapé moteur et que vous n'avez plus de kinésithérapie, c'est une difficulté qui peut être forte et entraver

