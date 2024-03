Sophie Binet s'en prend à Vincent Bolloré dans un livre édité par Grasset

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, le 16 octobre 2023 à Paris ( POOL / Miguel MEDINA )

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s'en prend au milliardaire Vincent Bolloré, accusé de financer l'extrême droite, dans un livre publié mercredi par un éditeur que l'homme d'affaires contrôle, Grasset.

La dirigeante syndicale signe "Il est minuit moins le quart", un essai qui introduit la réédition du programme du Conseil national de la résistance, "Les Jours heureux", adopté il y a 80 ans, le 15 mars 1944.

Après un rappel historique du contexte de ce programme, de la participation de la CGT clandestine, et de son héritage après guerre, Sophie Binet dit son inquiétude face à la situation politique actuelle.

"Une partie des classes dominantes soutient ouvertement l'extrême droite, subventionnée par de grands patrons, d'Elon Musk à Vincent Bolloré, qui créent des ponts avec la droite traditionnelle", écrit-elle.

"L'extrême droite prospère sur la montée de l'intégrisme religieux largement financé, là encore, par le capital. Ce sont les catholiques intégristes qui prônent le retour de la messe en latin, combattent le droit à l'IVG ou l'homoparentalité et profitent des largesses de Vincent Bolloré", ajoute la secrétaire générale de la CGT.

Sophie Binet s'en prend plus généralement à la concentration des médias. la situation de M. Bolloré est citée à titre d'exemple, lui qui détient les chaînes Canal+ et CNews, la radio Europe 1, Le Journal du dimanche et d'autres titres, tel Paris Match dont il négocie la vente.

"En France, une poignée de milliardaires se partagent aujourd'hui l'essentiel de la presse nationale et des médias. Une situation unique en Europe. Profondément alarmante, et bien loin du programme du CNR", estime-t-elle.

Les éditions Grasset sont une filiale de Hachette Livre, donc de Lagardère, contrôlé depuis novembre par Vivendi, le groupe de M. Bolloré.

Celui-ci, qui ne fait pas mystère de ses opinions très conservatrices, est entendu mercredi à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences de la télévision numérique terrestre.