Sony, Jabra... des casques audio à réduction active du bruit à adopter

Idéaux pour se couper de son bruyant environnement ou passer un voyage au calme, les casques à réduction active du bruit (RAB) tendent à se démocratiser avec la multiplication des fabricants et la baisse du coût de la technologie embarquée.Dans la forêt foisonnante d'offres, nous avons testé et retenu les meilleurs produits qui rentrent dans votre budget, même s'il faudra compter au minimum 250 € pour un casque audio durable avec cette technologie ANC (Active Noise Canceling).Autrefois dominée par les casques de l'américain Bose comme le QC 35 (350 €) et son successeur le Headphones 700 (400€), l'offre s'est étoffée avec des nouveaux entrants performants comme le WH-1000XM3 de Sony (379€).Voici une sélection alternative de casques avec la RAB et un solide rapport qualité/prix. L'efficacité allemande en action LP/DLC et DR/Sennheiser Commercialisée depuis la rentrée, La V3 du Momentum sans-fil de Sennheiser vient bousculer la hiérarchie des tout meilleurs casques isolants.Référence pour les casques professionnels, la marque allemande a injecté de son savoir-faire dans ce modèle où tout sonne juste même si les basses tendent à un peu écraser le reste sur de la musique classique ou des chansons plus pop rock.On aime que la musique se mette en pause quand le casque est retiré et qu'il suffise de le replier pour l'éteindre. Cela évitera bien des mésaventures à l'usage notamment pour les têtes en l'air. D'autant que l'autonomie du Momentum 3 est en retrait par rapport à ses concurrents avec à peine 17 heures effectives contre au moins 24 heures pour un Bose 700.Les allergiques aux commandes tactiles aimeront les nombreux boutons physiques plutôt bien pensés pour contrôler la musique ou basculer en mode transparent afin de rester à l'écoute de son environnement d'un simple clic.Bonus, le casque embarque un tracker de position Tile qui permet de le géolocaliser en cas de perte, heureusement, ...