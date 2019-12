Sonocardiogram, album intimiste de Daymé Arocena

Après le remarqué « Cubafonía », Daymé Arocena, la pépite cubaine du label Brownswood, publie « Sonocardiogram », un album dans lequel elle se livre sans filtre.

Un soir d'octobre à La Petite Halle de La Villette. En backstage avec Daymé Arocena. « Tu veux un morceau de pizza ? » La scène m'amuse. Quelques minutes plus tard, j'assisterai à un concert intimiste à des années-lumière de celui, jubilatoire, qu'elle a donné en 2017 au New Morning. Je lui trouve je ne sais quoi de changé. La jeune femme paraît apaisée, sûre d'elle. Je lui rappelle comment, frigorifiés à la Bellevilloise, nous avions trouvé refuge dans un réduit pour répondre ensemble au Questionnaire de Proust. « Je me souviens. Un très bon souvenir... »

« Trilogía m'a ouvert les portes de la composition. »

Pas facile de plonger dans Sonocardiogram après l'explosif Cubafonía, son album précédent. Le troisième opus de la chanteuse démarre avec Nangareo, du nom de la cérémonie Santería dans laquelle elle demande la bénédiction du soleil. Suit Trilogía, un puissant triptyque hommage aux trois divinités Oyà, Oshùn et Yemayà. Une sorte d'opéra-rock afro-cubain qu'elle écrivit à l'âge de dix-sept ans alors qu'elle poursuivait ses études musicales. « Cette suite m'a ouvert les portes de la composition. Ce fut le déclic de tout ce que j'ai pu composer par la suite. J'aimais le jazz mais je ne savais pas écrire cette musique-là, alors j'ai commencé par ce que je savais faire, en mélangeant mes influences. Ce sont des airs traditionnels que j'ai réinterprétés à ma façon. Tous les grands compositeurs classiques ont fait ça ! Mes musiciens ont ajouté leurs propres perspectives. »

