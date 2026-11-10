Sonia Gandhi : d'un village d'Italie au sommet du pouvoir en Inde

Des exemplaires du livre de Sonia Gandhi, "Belonging : a journey of love" ("Le sentiment d'appartenance : un voyage d'amour") à la vitrine d'une librairie à New Delhi en Inde le 10 novembre 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Le destin de Sonia Gandhi est une incroyable odyssée, qui l'a menée d'un petit village italien au cœur du pouvoir en Inde, où elle est devenue la figure tutélaire de la famille politique la plus influente du pays depuis son indépendance.

A 79 ans, cette femme discrète publie ses mémoires, dans lesquels elle revient sur son destin marqué, selon ses mots, par "l'amour, le devoir, le deuil et la quête d'un lieu où trouver sa place".

Le livre, intitulé "Belonging : A Journey of Love" ("Le sentiment d'appartenance : un voyage d'amour"), paraît en anglais le 10 novembre, alors que le parti du Congrès qu'elle a dirigé pendant plus de deux décennies cherche à retrouver son influence politique.

Depuis des semaines, son fils Rahul, chef de l'opposition parlementaire au Premier ministre ultranationaliste hindou Narendra Modi, est l'une des figures de la fronde lancée contre la révision jugée partisane des listes électorales.

Née en 1946 dans une famille catholique italienne, Sonia Gandhi a souvent été la cible de critiques en Inde en raison de ses origines étrangères.

Après une enfance paisible dans un village proche de Vicenza, dans le nord de la péninsule, elle part étudier l'anglais au Royaume-Uni où elle rencontre en 1965 un étudiant du nom de Rajiv Gandhi.

"Mon histoire d'amour a commencé dans un petit restaurant grec de Cambridge", a-t-elle décrit sur les réseaux sociaux. "Dès notre première rencontre, j'ai senti que c'était quelqu'un avec qui j'aurais envie de partager ma vie".

"Comme une tigresse"

Sonia Gandhi à New Delhi en Inde le 4 juin 2024 ( AFP / - )

Une vie forcément hors du commun, puisque Rajiv n'est autre que le fils de la Première ministre Indira Gandhi et le petit-fils de Jawaharlal Nehru, héros de l'indépendance et premier dirigeant de l'Inde.

Trois ans plus tard, Sonia Gandhi s'installe chez son époux, à la résidence de la Première ministre. Dans l'ombre de sa belle-mère au tempérament de fer, elle découvre l'Inde et le pouvoir. "Tout ce que je suis et que je sais, je l'ai appris" des Gandhi, a-t-elle confié au quotidien The Hindu.

En 1984, elle est l'une des premières à se précipiter auprès d'Indira Gandhi, abattue par ses gardes du corps sikhs dans les jardins de la résidence.

Elle confie alors qu'elle "se bat comme une tigresse" pour dissuader son époux, pilote, d'entrer en politique pour reprendre le flambeau. "Quand on a demandé à mon mari de devenir Premier ministre, j'y étais totalement opposée".

Mais la mort quatre ans plus tôt dans un accident d'avion de son frère cadet Sanjay, alors considéré comme l'héritier politique d'Indira Gandhi, ne laisse guère d'autre choix à son époux.

Devenu Premier ministre, Rajiv Gandhi est tué à son tour dans un attentat-suicide en 1991. Pendant six ans, la jeune veuve mène une existence recluse, élevant ses deux enfants Rahul et Priyanka loin des projecteurs.

En 1998, c'est à son tour de céder aux appels des dirigeants du Congrès et d'en prendre la tête.

"Travailler dur"

Des exemplaires du livre de Sonia Gandhi, "Belonging : a journey of love" ("Le sentiment d'appartenance : un voyage d'amour") dans une librairie à New Delhi en Inde le 10 novembre 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

A 51 ans, Sonia Gandhi se jette dans l'arène politique indienne parce que, dit-elle, "son cœur est enfoui dans la terre de ce pays". Malgré les critiques qui n'épargnent pas "l'étrangère", même au sein de son propre camp.

Si elle renonce en 2004 au poste de Première ministre au profit de Manmohan Singh - à la demande de ses deux enfants, assure-t-elle - elle reste très influente au sein d'un parti en déclin, à la réputation ternie par la corruption.

En 2014, le Bharatiya Janata Party ultranationaliste hindou (BJP) de Narendra Modi chasse sans surprise le Congrès du pouvoir et installe son règne sur le pays.

Le nouvel héritier de la famille Gandhi, Rahul, peine depuis à redorer le blason du parti.

La fronde de la jeunesse née au printemps avec l'avènement du mouvement des "cafards" et la mobilisation pour exiger la démission du chef de la commission électorale marquent peut-être le début d'un rebond, espère Sonia Gandhi.

"Ces douze dernières années, beaucoup de dégâts ont été causés à notre pays, sa démocratie et ses institutions", a-t-elle déploré dans The Hindu. "Le Congrès et l'opposition n'ont pas pu lutter à armes égales contre le gouvernement (...) mais notre parti a résisté et progresse".