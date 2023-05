Sonia Bompastor : « Le discours de Michele Kang nous plaît »

Future Kangpionne de France ?

Sonia Bompastor, entraîneure de Lyon, s’est félicitée de l’arrivée de Michele Kang à la tête de la section féminine de l’OL. Ce mercredi en conférence d’avant-match, l’ancienne latérale s’est réjouie de l’ambition de l’entrepreneuse américaine : « Elle fera en sorte de maintenir l’OL féminin le plus haut possible et de rester la meilleure équipe du monde. Entendre ce discours nous plaît et nous avons envie d’y aller. » En recul depuis 2019 par rapport aux voisins anglais et espagnols, l’OL n’a pas pu défendre son titre acquis l’année passée en finale en Ligue des champions, puisqu’éliminé en quarts de finale contre Chelsea.…

TJ pour SOFOOT.com