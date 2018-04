Le Parisien 18/04/2018 à 21:32

Sondage : les Français ont une vision trop idyllique du handicap

Le monde du handicap est-il trop souvent repeint en rose bonbon ? On pourrait le croire à la lecture d'un sondage CSA réalisé pour la Croix-Rouge* et qui est rendu public ce jeudi à l'occasion d'un colloque sur le thème de « l'enfance et le handicap » et que nous dévoilons. En effet, les Français ont une vision du handicap plus idyllique que celle des parents d'enfants handicapés, qui vivent réellement la situation.Par exemple, près d'un Français sur deux pense que le diagnostic du handicap chez l'enfant est réalisé dès la naissance. Dans les faits, selon les parents interrogés, ce n'est vrai que dans 20 % des cas. LIRE AUSSI > Autisme : de nouvelles recommandations pour le détecter plus tôtMême chose pour les inscriptions en crèche. Six Français sur 10 pensent qu'il est possible d'y inscrire un enfant en situation de handicap, ce qui n'est le cas que dans 40 % des familles. Pour l'école, la perception de la réalité est là aussi faussée. 76 % des Français pensent que la scolarisation est obligatoire pour les enfants handicapés, mais les parents expliquent qu'un sur deux n'est pas scolarisé toute la semaine.Un monde renfermé sur lui-mêmeComment expliquer ce décalage ? Selon Céline Poulet, déléguée nationale pour les personnes en situation de handicap à la Croix-Rouge, « cela tient au fait que pendant trop longtemps le monde du handicap est resté trop refermé sur lui-même. C'est pour cela que des idées fausses ont circulé. Il faut impérativement aller vers une société plus inclusive, pour éviter que ces clichés ne perdurent », explique-t-elle. En revanche, le succès énorme des films comme « Intouchables » (deuxième plus gros succès en France avec plus de 19 millions d'entrées) et de « La Famille Bélier » montre que ce thème intéresse le public... sans que cela soit pour autant une représentation fidèle de la réalité.Extrême fragilitéDans sa synthèse « Pacte ...

