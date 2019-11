[Sondage] Ce que nos lecteurs pensent de la Bourse, de la fiscalité et des dirigeants du CAC 40

Parmi les sondés, 78% comptent maintenir ou augmenter leurs placements boursiers au cours des prochains mois. (© Shutterstock)

En partenariat avec Havas Paris, Le Revenu a sondé ses lecteurs et des visiteurs du salon Actionaria. Quelles entreprises leurs inspirent le plus confiance ? Quels sujets les inquiètent le plus ? Les dernières mesurent fiscales vont-elles dans le sens des actionnaires ? Comptent-il augmenter leurs investissements en Bourse ? Découvrez les réponses des personnes interrogées à ces questions ainsi que leur profil patrimonial (en fin d'article).

Comme chaque année, notre journal a sondé par Internet un panel de lecteurs (membres du site lerevenu.com et abonnés à la newsletter Le Quotidien du Revenu) et de visiteurs du salon Actionaria sur leurs attentes à l'égard des entreprises, leur vision de la Bourse, leurs projets d'investissement, etc.

Stéphanie Elbaz et Matthieu Loitron, de l'agence Havas Paris, ont analysé les résultats de ce sondage, qui «témoignent bien du caractère atypique de la période actuelle».

Les personnes qui se sont exprimées (1.536 au total) ont en effet le sentiment d'évoluer dans un environnement particulièrement incertain.

Malgré tout, ils montrent un réel appétit pour les actions.

Autre enseignement : la prise de conscience autour du développement durable se confirme franchement.

Des dirigeants qui inspirent confiance

Dans un environnement complexe, les actionnaires attendent des patrons du CAC 40 de proposer une vision d'avenir (77%, +5 points) et de tenir un discours de vérité (75%, +5 points en un an).

«Il s'agit pour les dirigeants aujourd'hui d'être crédibles dans une période de montée des fake news et du scepticisme dans l'opinion publique en générale, tout en étant capable de faire rêver et de projeter son entreprise dans l'avenir», analyse Stéphanie Elbaz, partner chez Havas Paris.

Air Liquide, Total et