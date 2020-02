Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Son offre la victoire à Tottenham face à Aston Villa Reuters • 16/02/2020 à 17:53









Son offre la victoire à Tottenham face à Aston Villa par Hugo Chalmin (iDalgo) Au bout du suspense, Tottenham a finalement disposé d'Aston Villa. Pour la 26e journée de Premier League, les Spurs se déplaçaient à Villa Park dimanche après-midi et se sont imposés sur le score de 2-3. Pourtant, tout avait mal commencé pour les hommes de José Mourinho. Dès la neuvième minute, ils se retrouvent menés après un but contre son camp d'Alderweireld. Ce dernier se reprend bien une vingtaine de minutes plus tard en égalisant pour ses coéquipiers. Juste avant la pause, Son vient donner l'avantage aux siens. Au retour des vestiaires, les Villans, auteur d'un très bon match, continuent de s'accrocher et reviennent à 2-2 grâce à un but d'Engels à la 54e minute. Les deux formations se dirigent tout droit vers un match nul mais Son inscrit un doublé dans les dernières secondes. Il offre trois points globalement mérités à Tottenham qui est désormais cinquième à une longueur de Chelsea.

