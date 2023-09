information fournie par So Foot • 12/09/2023 à 16:29

Son Heung-min refuse une photo à une fan à cause de… son sponsor

Même comme ça, il reste agréable.

Son Heung-min est l’un des joueurs les plus sollicités par les supporters de la Corée du Sud, dont il est capitaine. Loin de prendre la grosse tête, il ne dit jamais non pour un selfie, sauf lorsque la photo en question est prise avec un iPhone. Sous contrat avec Samsung, marque coréenne, le joueur de Tottenham a dû refuser de tenir le téléphone d’une supportrice de Tottenham. D’abord gêné, il l’a laissée prendre elle-même la photo avant de se munir du smartphone de la bonne marque pour prendre le selfie. Tout sourire, il pose avec la fan et le maillot des Spurs floqué du numéro 7.

Heung min Son is sooo loveable🥰🥰 pic.twitter.com/sirbn5h8VL…

EL pour SOFOOT.com