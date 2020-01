Sommet du G5 Sahel : un nouveau front antidjihadiste se dessine

Loin, très loin du désert ocre du Sahel, c'est dans le château de Pau que s'est jouée une partition cruciale dans la lutte contre les djihadistes qui sévissent sur ces terres arides, à quelque 3 300 km de là. Un sommet diplomatique spécial s'y est tenu ce lundi. Les cinq dirigeants des pays concernés (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad) avaient été conviés à cette réunion par Emmanuel Macron dans le sillage du crash de deux hélicoptères de l'opération Barkhane, le 25 novembre dernier. Parmi les treize soldats tués, sept d'entre-eux étaient originaires du 5e régiment d'hélicoptères de combat (RHC), basé dans cette ville de Pau.Après un temps de recueillement, les six chefs d'Etat se sont retrouvés dans la demeure royale où naquit Henri IV. Seuls autour d'une table de la salle à manger des officiers, pour une longue explication à bâtons rompus, sans leurs délégations dans un premier temps. Le moment d'évoquer le « décrochage » des armés sahéliennes, qui continuent d'essuyer de très lourdes pertes. Terrible rappel de la détérioration de la situation sécuritaire, ce sommet se tient au lendemain de l'attaque la plus meurtrière pour l'armée nigérienne, dans le camp de Chinégodar, près du Mali. 89 soldats ont été tués.Un sentiment anti-français s'installe au MaliIls ont aussi discuté d'un sujet qui fâche : depuis des mois, un sentiment anti-français s'instille auprès des opinions publiques maliennes et burkinabées. Un état d'esprit que semblent entretenir avec ambiguïté certains dirigeants politiques... et qui irrite sérieusement Paris. Vendredi 10 janvier, un millier de Maliens ont encore manifesté à Bamako, leur capitale, pour réclamer le départ des troupes étrangères, en particulier françaises.En haut-lieu, on attendait de cette rencontre une déclaration commune des cinq pays qui assume clairement la présence militaire française. « C'est tellement facile de ...