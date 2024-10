Sommet des Brics: Poutine salue l'avènement d'un "monde multipolaire"

Le président russe Vladimir Poutine a ouvert mercredi à Kazan le sommet des Brics, saluant dans cette réunion l'émergence du "monde multipolaire" qu'il appelle de ses voeux face à l'Occident.

Avec ce sommet, Vladimir Poutine entend faire la démonstration de l'échec de la politique occidentale de sanctions économiques et d'isolement diplomatique visant son pays depuis l'assaut des troupes russes en Ukraine en février 2022.

Il entend également battre en brèche ce que la Russie comme la Chine décrivent comme "l'hégémonie" occidentale, notamment américaine, dans la conduite des relations internationales.

Devant les dirigeants d'une dizaine de ces pays Brics, dont le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi, Vladimir Poutine a expliqué qu'ils allaient évoquer ensemble "les questions les plus urgentes", dont "le règlement des conflits régionaux".

"Le processus de formation d'un monde multipolaire est en cours, un processus dynamique et irréversible", a assuré M. Poutine.

En Ukraine, au moment où les troupes russes gagnent du terrain dans l'est du pays, Moscou et Kiev ne semblent toujours pas proches d'éventuelles négociations de paix, trente-deux mois après le début de l'"opération militaire spéciale" décidée par Vladimir Poutine.

Au Proche-Orient, la guerre déclenchée à Gaza par l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, s'est étendue au Liban où l'armée israélienne intensifie son offensive contre le Hezbollah.

In this handout picture taken and released by Photo host brics-russia2024.ru on October 23, 2024, UN Secretary General Antonio Guterres arrives at the Kazan airport to attend the BRICS summit, hosted in the city of Kazan from October 22 to 24. ( Photo host brics-russia2024.ru / Alexey FILIPPOV )