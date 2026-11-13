Sommet de la Francophonie : le consensus à l'épreuve des tensions RDC-Rwanda

La secrétaire générale de l'OIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, lors de la cérémonie d'inauguration du campus Senghor à Borg el-Arab à Alexandrie, en Egypte, le 9 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les tensions entre la RDC et le Rwanda autour de l'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lors d'un sommet qui se tient au Cambodge, pourraient amener les États membres à abandonner leur traditionnel consensus pour un vote inédit à l'issue incertaine.

Ce XXe sommet s'ouvre dimanche à Phnom Penh avec l'intégration de nouveaux membres, dont le nombre et l'identité sont tenus secret, qui viendront rejoindre les 90 États et gouvernements déjà présents (53 membres de plein droit, 32 membres associés, cinq observateurs).

Mais l'attention est déjà tournée vers la matinée de lundi, jour d'un vote crucial pour désigner le prochain dirigeant de l'organisation. Quatre candidats sont en lice : la sortante rwandaise en poste depuis 2018, Louise Mushikiwabo, la Congolaise Juliana Lumumba, la Mauritanienne Coumba Ba et le Roumain Dacian Ciolos.

Selon plusieurs sources interrogées par l'AFP, deux se détachent: Mme Mushikiwabo, fidèle du président rwandais Paul Kagame, dont elle a été la ministre des Affaires étrangères (2009-2018), et M. Ciolos, ancien Premier ministre roumain (2015-2017), ex-commissaire européen à l'Agriculture (2010-2014) et député européen (2019-2024).

Mme Mushikiwabo bénéficie d'un solide socle de soutiens, mais elle concentre aussi l'opposition la plus virulente, menée par la République démocratique du Congo (RDC).

Juliana Amato Lumumba, ex-ministre de la Culture de RDC et fille du leader congolais assassiné Patrice Lumumba, à Paris le 22 mai 2026 ( AFP / Joël SAGET )

Même si sa candidate Juliana Lumumba - fille de Patrice Lumumba (1925-1961), icône de l'indépendance du Congo (actuelle RDC), des luttes anticoloniales et du panafricanisme - paraît distancée, Kinshasa entend peser de tout son poids pour empêcher un troisième mandat de la candidate du Rwanda, son voisin qu'elle accuse de soutenir le groupe armé M23 dans l'est de la RDC.

Les dirigeants congolais ont fait savoir qu'ils quitteraient l'OIF en cas de réélection de la Rwandaise, selon des sources concordantes.

Menace réelle ou bluff ? Un départ du deuxième pays francophone après la France (57,3 millions de locuteurs, selon l'OIF) constituerait un cinglant revers pour l'organisation, un peu plus d'un an après le retrait de trois États du Sahel (Burkina, Niger et Mali).

Discrétion

Loin du conflit des Grands Lacs, Dacian Ciolos a séduit avec un programme axé sur une francophonie "utile", avec le français comme "langue d'opportunités" économiques. Il fait valoir son expérience du compromis, tant dans son passé de chef de gouvernement que dans ses fonctions au sein de l'Union européenne.

L'ancien Premier ministre roumain et candidat au poste de secrétaire général de l'OIF Dacian Ciolos à l'ambassade de Roumanie à Paris, le 21 mai 2026 ( AFP / Joël SAGET )

Soucieux de donner des gages aux États africains, qui représentent 26 des 53 membres de l'OIF et 65% des francophones (90% en 2050, selon des projections) dans le monde, il a promis de nommer une Africaine comme numéro deux, au poste d'administratrice.

Ancienne ministre et conseillère de plusieurs présidents mauritaniens, Coumba Ba se pose également en force modératrice, issue, elle, du continent.

Chacun négocie et compte ses soutiens dans la plus grande discrétion.

Si le choix du secrétaire général de l'OIF se fait traditionnellement par consensus, cette année les 53 États membres de plein droit pourraient procéder, en cas d'impasse, à une inédite élection à la majorité simple, en vertu d'une disposition adoptée en 2022.

Impossible consensus ?

La France, influent premier bailleur de l'organisation (15,6 millions d'euros en 2025, 36 % du budget), n'a pas affiché sa préférence. Le président français Emmanuel Macron avait soutenu Mme Mushikiwabo en 2018, sur fond de rapprochement entre Paris et Kigali. "Il y a aujourd'hui des discussions en cours pour éviter de fragiliser cette institution", explique à l'AFP la ministre déléguée chargée de la Francophonie Éléonore Caroit.

Deuxième contributeur de l'organisation (10,9 millions d'euros en 2025, 25 % du budget), le Canada n'a lui non plus pas officiellement pris parti. Sa ministre des Affaires étrangères Anita Anand a déclaré lundi à l'AFP souhaiter "un consensus pour une ou un candidat, parce que c'est important d'être unis".

La candidate mauritanienne au poste de secrétaire général de l'OIF Coumba Ba à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, le 10 juin 2026 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Face au risque de voir un dirigeant élu à une courte majorité, l'hypothèse d'un report du vote, le temps de trouver un candidat consensuel, a émergé ces dernières semaines. Mais une telle disposition n'existe pas dans les règlements.

"Les textes sont clairs : s'il n'y a pas de consensus, il y a un vote", estime-t-on dans l'administration sortante. "Beaucoup de pays ne comprendraient pas un report. Soit des candidats se retirent pour trouver un consensus, soit aucun candidat ne se dégage et on vote".

Pour l'instant, aucun candidat n'entend se désister.