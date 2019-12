Sommet de l'Otan : Macron ferme face à Trump

Arrondir les angles tout en jouant la mouche du coche. C'est la technique que semble avoir adoptée Emmanuel Macron dans la réunion au sommet des pays de l'Otan ce mardi et mercredi à Londres (Royaume-Uni). Le dîner avec la reine à Buckingham aura-t-il aplani les désaccords ? En tout cas le président français tient bon sur ses déclarations concernant la nature même de cette alliance intergouvernementale entre 29 pays occidentaux.Il y a quelques jours le président français avait décrit une organisation en « état de mort cérébrale ». Déclarations « très insultantes », a estimé en ouverture de la réunion Donald Trump, « très très méchantes à l'égard de 28 pays ».Macron n'a pas répété ces mots exacts lors de sa conférence avec le président américain, mais il ne les a pas non plus retirés. « Je sais que ma déclaration a provoqué des réactions, mais je la maintiens, a souligné le chef de l'Etat avec ce qui ressemblait à un demi-sourire, face à une moue apparente du président américain. On ne peut pas mettre de l'argent et la vie de soldats en jeu sans être clairs sur ce que l'Otan doit faire. » Macron n'a pas apprécié, en effet, l'offensive lancée par la Turquie dans le nord-est de la Syrie sans concertation avec les alliés, mais avec le soutien de Trump.Développer une défense européenneCravate noire dans son fauteuil jaune, le président français cherche cependant à trouver un terrain d'entente : « l'ennemi commun aujourd'hui c'est le terrorisme ». Avant de nuancer : « je suis désolé de dire que nous n'avons pas la même définition du terrorisme ». Autrement dit, pas question d'accepter celle d'Ankara, qui a frappé une milice kurde au rôle clé dans la lutte contre Daech. Devant les caméras réunies à Downing street, résidence du Premier ministre britannique, le chef de l'Etat français appelle de ses vœux « une Otan plus sûre de ses choix ». La condition pour lui ? ...