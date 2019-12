Sommet de l'Otan : à l'étranger, Emmanuel Macron ne lâche jamais son portable

A quelques minutes d'un tête-à-tête corsé avec l'impétueux Trump à Londres, Emmanuel Macron pianote sur son portable. Comme à son habitude. Lorsqu'il est en voyage officiel, le président ne peut s'empêcher de rester connecté en permanence à l'application préférée des apôtres du nouveau monde, Telegram.Une petite main du pouvoir raconte cette anecdote : « Alors qu'il était à quelques minutes d'entrer à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, je l'ai vu envoyer des textos à une de ses ministres à propos d'un projet de loi ! Sur le coup, ça m'a saisi. Je me suis dit qu'il avait du mal à déléguer. »Un ministre avance une autre piste. « Il est incapable de décrocher avec les affaires intérieures quand il est à l'étranger ! s'étonne-t-il. Il peut être à l'autre bout de la planète, il faut qu'il sache ce qu'on fait, sur quoi on avance. » Tout en participant à une cérémonie avec un chef d'Etat étranger, avant un entretien officiel, il n'est pas rare qu'il se retrouve à piloter une investiture pour les municipales, à phosphorer sur l'état de l'opinion.«Il n'a aucun problème avec les décalages horaires»« À plusieurs reprises, je suis tombé de l'armoire en voyant son nom s'afficher sur mon portable en plein déplacement officiel pour parler popol (NDLR : politique) », confie un de ses interlocuteurs réguliers. Parler, ou plutôt envoyer des SMS, les textos étant en effet le mode de communication privilégié d'Emmanuel Macron, qui répond à toute heure.« Il n'a aucun problème avec les décalages horaires, confirme un ministre. C'est un avantage, mais pour nous c'est parfois raide. Le coup de fil à 4 heures du matin pour parler politique, comment dire... »Avec son Premier ministre, le président échangerait peu, lors de ses voyages. « Sur l'essentiel », commente sobrement un proche d'Édouard Philippe. La vraie courroie de transmission, c'est son ...