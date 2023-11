Sommet de l'Apec: Biden et Xi "parleront de paix et de développement", affirme Pékin

Une affiche annonçant le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), le 9 novembre 2023 à San Francisco, en Californie ( AFP / Loren Elliott )

Le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden discuteront de "la paix et du développement dans le monde", a affirmé lundi Pékin, à l'occasion d'un sommet majeur qui se tient cette semaine à San Francisco, où de nombreux alliés des Etats-Unis seront reçus.

Les deux dirigeants tiendront mercredi leur première réunion depuis près d'un an, en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco qui accueille depuis samedi et jusqu'à vendredi prochain les 20 autres membres de l'Apec.

"Les deux chefs d’État auront un dialogue approfondi sur les questions stratégiques, générales et directionnelles concernant les relations entre la Chine et les Etats-Unis, ainsi que sur les questions essentielles concernant la paix et le développement dans le monde", a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning lundi.

Elle a aussi exhorté les États-Unis, lors d'un point presse régulier, à "respecter sincèrement les préoccupations raisonnables de la Chine et ses droits légitimes au développement, plutôt que de mettre uniquement l'accent sur leurs propres préoccupations tout en nuisant aux intérêts de la Chine".

Biden et Xi discuteront de dossiers bilatéraux, régionaux et mondiaux ainsi que des moyens de "gérer la concurrence de manière responsable", avait auparavant estimé la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Le président américain Joe Biden (d) et son homologue chinois Xi Jinping lors d'une rencontre en marge du sommet du G20, le 14 novembre 2023 à Bali ( AFP / SAUL LOEB )

Selon un haut responsable américain, la réunion de mercredi a pour objectif de "stabiliser" les relations profondément gelées entre les deux pays.

Elle devrait aborder un large éventail de désaccords, notamment au sujet de Taïwan, où les élections dans deux mois pourraient déclencher de nouvelles tensions avec Pékin, qui revendique cette démocratie autonome et n'a pas exclu de s'en emparer par la force.

- Alliés -

Le sommet Xi-Biden fait suite à une série de réunions ces derniers mois entre responsables de haut niveau des deux pays mais ce sera la première rencontre des deux chefs d’État depuis novembre 2022 à Bali.

L’Apec a été créée il y a trente ans, quand les responsables politiques américains pensaient qu'un commerce vigoureux rapprocherait les pays bordant l'océan Pacifique.

Commerce annuel entre la Chine et les Etats-Unis, de 2015 à 2022 ( AFP / )

Cette vision optimiste a fait son temps. L'administration de Joe Biden ne propose à l'Apec qu'un pacte économique limité et a passé ces derniers mois à renforcer les sanctions contre la Chine, considérée comme le principal obstacle à la suprématie des Etats-Unis sur la scène mondiale.

Mais les deux pays appellent de leurs voeux une plus grande stabilité dans leurs relations économiques et politiques. Et comme une visite à Washington est politiquement irréalisable, l'Apec offre à M. Xi une chance unique de voir son homologue sur le sol américain.

Si les Etats-Unis déploient des ressources diplomatiques conséquentes pour renouer avec la Chine, ils cherchent en revanche à isoler la Russie, membre de l'Apec, en raison de son invasion de l'Ukraine.

Washington a clairement fait savoir que le président russe Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, n'était pas le bienvenu.

Moscou sera représenté par le vice-Premier ministre Alexeï Overtchouk. Il sera le visiteur russe le plus haut placé aux Etats-Unis depuis le début de la guerre.

En matière de diplomatie, M. Biden, contrairement à son prédécesseur et rival Donald Trump, s'est attaché à mettre en avant les alliances, notamment via des nouveaux formats comme le pacte militaire tripartite avec l'Australie et le Royaume-Uni.

- Négociations -

Parmi les alliés des Etats-Unis présents à l'Apec figurent le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui s'est rendu aussi bien à Washington qu'à Pékin le mois dernier, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

Avant de s'envoler pour San Francisco, M. Biden accueillera à la Maison Blanche le président indonésien sortant, Joko Widodo. Les Etats-Unis convoitent les vastes réserves de nickel de l'archipel, essentielles pour les batteries des voitures électriques, mais la Chine domine la production sur place.

Le sommet a néanmoins peu de chance d'offrir un répit sur la question diplomatique qui accapare l'attention de M. Biden depuis un mois: la guerre entre Israël et le Hamas.

Les membres de l'Apec comprennent non seulement l'Indonésie, le plus grand pays à majorité musulmane du monde, mais aussi la Malaisie voisine. Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, se rend à San Francisco en dépit des appels au boycott lancés par l'opposition dans son pays, en raison du soutien apporté par les Etats-Unis à Israël.

Les accords de libre-échange n'ont plus la cote à Washington, Donald Trump ayant retiré les Etats-Unis du Partenariat transpacifique (TPP) naissant, proposé par son prédécesseur Barack Obama.