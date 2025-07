Sommet Chine-UE-Xi dit que l'UE devrait "faire les bons choix stratégiques"

(Actualisé avec déclarations de Xi Jinping)

Le président chinois Xi Jinping a averti les dirigeants de l'Union européenne qu'ils devraient "faire les bons choix stratégiques" lors d'un sommet qui devrait être dominé par les tensions commerciales et la question de l'Ukraine, ont rapporté les médias officiels chinois.

Le sommet, organisé à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne, devait durer deux jours, mais a été écourté à une seule journée à la demande de Pékin.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, devraient notamment discuter des déséquilibres commerciaux, de l'accès au marché et des terres rares lors d'entretiens avec Xi Jinping et le Premier ministre chinois Li Qiang.

"Plus la situation internationale est grave et complexe, plus la Chine et l'UE doivent renforcer leur communication, renforcer leur confiance mutuelle et approfondir leur coopération", a dit Xi Jinping à Ursula von der Leyen et Antonio Costa, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

"Les dirigeants chinois et européens devraient faire les bons choix stratégiques pour répondre aux attentes de la population", a-t-il ajouté.

Les semaines précédant l'ouverture du sommet, qui se tient à Pékin, ont été marquées par des tensions entre la Chine et les Vingt-Sept.

Peu avant le début du sommet, Ursula von der Leyen a toutefois adopté un ton plus conciliant, écrivant dans un message publié sur le réseau social X que les réunions seraient l'occasion de "faire progresser et de rééquilibrer (les) relations" entre l'UE et la Chine.

"Je suis convaincue qu'il peut y avoir une coopération mutuellement bénéfique", a-t-elle ajouté.

Les dirigeants européens devraient également aborder les questions des véhicules électriques et de la surcapacité industrielle chinoise.

(Liz Lee et Laurie Chen, avec Xiuhao Chen et Amy Lv; version française Camille Raynaud)