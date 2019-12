Somalie : les Etats-Unis ripostent à l'attentat de Mogadiscio en frappant les positions shebab

Les Etats-Unis ont tué dimanche quatre « terroristes » lors de frappes menées en Somalie contre les miliciens islamistes shebab, a annoncé l'armée américaine au lendemain d'un attentat qui a fait 81 morts à Mogadiscio.« Ces frappes aériennes de précision visaient des miliciens shebab responsables d'actes terroristes contre des citoyens somaliens innocents en coordination avec Al-Qaïda », a déclaré dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique (US Africa Command ou AFRICOM).Trois frappes aériennes ont été effectuées : deux dans les alentours de Qunyo Barrow, où deux miliciens ont été tués et deux véhicules détruits ; une autre à Caliyoow Barrow, où deux autres soldats shebab ont été abattus. « Nous estimons actuellement qu'aucun civil n'a été blessé ou tué lors de ces frappes », poursuit le communiqué.Plus de 120 blessés et une dizaines de disparusSamedi matin, cette attaque à la voiture piégée avait fait au moins 79 morts et 125 blessés dans un quartier très animé de la capitale somalienne. Le bilan s'est alourdi depuis avec le décès de deux blessés graves, l'un dans un hôpital turc où il avait été transféré, l'autre dans un hôpital de Mogadiscio. Une dizaine de personnes restent par ailleurs portées disparues. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le président a désigné les shebab, groupe affilié à Al-Qaïda et régulièrement responsable d'attentats à la voiture piégée dans les zones tenues par le gouvernement.La capitale de la Somalie est régulièrement frappée par des attaques des shebab, qui luttent depuis plus d'une décennie pour tenter de renverser le gouvernement somalien.Cet attentat est le plus meurtrier depuis celui commis en 2017 avec un camion piégé, qui avait tué plus de 500 personnes dans la capitale. Federal Government of Somalia, U.S. conduct three airstrikes against al-Shabaab terrorists - https://t.co/q6noIyhkR5 ...