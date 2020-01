Somalie : au moins 4 morts dans un attentat des shebabs près du Parlement

Au moins quatre personnes ont été tuées et plus de dix blessées, ce mercredi, dans un attentat en Somalie. Revendiqué par les islamistes shebab, il a eu lieu à Mogadiscio, la capitale. Une voiture piégée a explosé à proximité du Parlement.Le véhicule se trouvait au milieu d'autres à hauteur d'un barrage routier le long de la route Maka Al-Mukarama, près de la zone de Sayidka. Les islamistes shebab, affiliés à la nébuleuse terroriste Al-Qaïda, ont revendiqué l'attentat. Ils ont mené récemment plusieurs attaques, notamment dimanche contre une base américano-kényane au Kenya, voisin de la Somalie.« La charge était à bord d'un véhicule », a indiqué Adan Abdullahi, un policier. « Les forces de sécurité pensent que, parce qu'il n'arrivait pas à passer le barrage routier, le kamikaze l'a fait exploser ». « Il y avait d'autres véhicules dans la file qui attendaient le contrôle de sécurité au barrage lorsque l'explosion a eu lieu », a ajouté la même source. « Les informations initiales dont nous disposons indiquent que quatre personnes ont été tuées et plus de dix autres blessées. »Des victimes à cause d'éclatsUne épaisse fumée noire s'est élevée dans le ciel de Mogadiscio après l'explosion, qui a été entendue à plusieurs kilomètres. Plusieurs coups de feu ont également été tirés après l'explosion, mais les autorités n'ont confirmé aucun éventuel combat entre forces de sécurité et shebab.Abdirahman Mohamed, un témoin qui se trouvait dans une épicerie près de l'explosion, assure avoir vu « les corps de plusieurs personnes tuées par des éclats ». « Il y a eu de la fumée et c'était le chaos le long de la route », a raconté Shamso Ali, un autre témoin. « L'explosion a été très forte [...], j'ai vu de la fumée et plusieurs véhicules en feu. »Les shebabs mènent régulièrement des attaques à la voiture piégée à Mogadiscio. Ils ont juré la perte du ...