Somalie: au moins 32 morts dans l'attentat des shebabs à Mogadiscio

Des hommes transportent le cadavre d'une de leurs proches le 3 août à Mogadiscio en Somalie, tuée lors d'un attentat la veille sur la plage du Lido ( AFP / Hassan Ali ELMI )

Au moins 32 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées, selon la police, dans un attentat suicide du groupe extrémiste shebab suivi de tirs d'armes à feu, vendredi soir sur une plage fréquentée de la capitale somalienne Mogadiscio.

"Plus de 32 civils ont été tués dans cet attentat, et environ 63 autres ont été blessés, dont certain grièvement", a déclaré samedi le porte-parole de la police Abdifatah Adan Hassan à la presse.

Un précédent bilan de la police faisait état de sept morts

La police et des témoins ont précisé à l'AFP samedi qu'un kamikaze s'était fait exploser la veille au soir sur la plage du Lido, fréquentée par des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Le quartier huppé, avec ses hôtels et ses restaurants chics, a déjà été la cible d'attaques par le passé.

Des assaillants ont ensuite ouvert le feu sur la plage, selon la même source.

"Les terroristes sans pitié ont tué des civils au hasard", a déclaré samedi à l'AFP le policier Mohamed Omar, ajoutant que les forces de sécurité somaliennes ont tué cinq membres du groupe islamiste radical des shebabs, lié à Al Qaïda.

Les assaillants ont été désignés comme des "Kharijites", terme employé par les autorités somaliennes pour désigner les membres de ce groupe.

- "Panique" -

Un autre témoin, Ahmed Yare, a précisé que l'attaque était partie d'un hôtel.

"J'ai vu des blessés près de la plage, les gens hurlaient de panique et il était difficile de savoir qui était mort et qui ne l'était pas", a-t-il dit à l'AFP.

D'autres témoins encore ont confirmé que beaucoup de personnes fréquentaient la plage lorsque l'explosion s'est produite.

"Tout le monde a paniqué et il était difficile de savoir ce qui se déroulait car les tirs ont commencé peu après l'explosion", a dit à l'AFP le témoin Abdilatif Ali.

Il a ajouté que des personnes ont tenté de se mettre à couvert en se jetant à terre et que d'autres ont essayé de fuir. "J'ai vu beaucoup de gens éparpillés sur le sol, avant de pouvoir fuir la zone", a raconté le témoin.

Mi-juillet, neuf personnes avaient été tuées et 20 autres blessées à Mogadiscio dans l'explosion d'une voiture piégée devant un café bondé lors de la retransmission de la finale de l'Euro-2024, selon un bilan donné de sources sécuritaires.

Les shebab, rebelles islamistes radicaux affiliés à Al-Qaïda, ont perpétré par le passé de nombreux attentats à la bombe et autres attaques à Mogadiscio et dans plusieurs régions de ce pays instable de la Corne de l'Afrique.

Bien qu'ils aient été chassés de la capitale par les forces de l'Union africaine (UA) en 2011, les rebelles sont toujours très présents dans les zones rurales.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a promis une guerre "totale" contre les djihadistes. L'armée a joint ses forces à celles des milices claniques locales dans le cadre d'une campagne militaire soutenue par une force de l'Union africaine et des frappes aériennes américaines.

Mais l'offensive a subi des revers, et les shebab ont affirmé début 2024 avoir pris de nombreuses localités dans le centre du pays.