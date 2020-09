Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solitaire du Figaro : la première étape pour Xavier Macaire Reuters • 03/09/2020 à 11:56









Solitaire du Figaro : la première étape pour Xavier Macaire par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi matin, à 6 heures 17 minutes et 55 secondes, Xavier Macaire (Groupe SNF) a franchi la ligne d'arrivée de la première étape de la Solitaire du Figaro après 3 jours 17 heures et 17 minutes de mer. Dimanche, le départ avait été donné depuis St-Quay-Portrieux pour une boucle de 642 milles où le changement de cap avait lieu au large du mythique rocher irlandais du Fastnet. Aux commandes de la course depuis la première nuit, Xavier Macaire s'impose une minute 35 secondes devant Loïs Berrehar (Bretagne CMB Performance) et 7 minute 3 secondes devant Alexis Loison (Région Normandie). Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), vainqueur sortant du Vendée Globe et double lauréat de la Solitaire, est quatrième à 10 minutes. Le départ de la deuxième des quatre étapes, reliant Saint-Quay-Portrieux et Dunkerque, sera donné dimanche à 11 heures.

