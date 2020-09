Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solitaire du Figaro : Armel Le Cléac'h entre dans le cercle des triples vainqueurs Reuters • 19/09/2020 à 21:49









Solitaire du Figaro : Armel Le Cléac'h entre dans le cercle des triples vainqueurs par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi soir, la direction de course de la 51e Solitaire du Figaro a décidé d'annuler la quatrième et dernière étape, une boucle autour de Saint-Nazaire avec un passage au large de l'Île d'Yeu, par manque de vent. Du coup, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), en tête du classement général après trois étapes, est déclaré vainqueur pour la troisième fois de sa carrière, après 2003 et 2010. Il rejoint, dans ce cénacle de légendes, Philippe Poupon, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Jérémie Beyou et Yann Eliès. Fred Duthil (Technique Voile-Cabinet Bourhis Generali), à 10 minutes 43 secondes, et Tom Laperche (Bretagne CMB Espoir), à 1 heure 1 minute 7 secondes, complètent le podium tandis que Kevin Bloch (Team Vendée), douzième, est le premier bizuth.

