Solitaire du Figaro : Armel Le Cléac'h domine la deuxième étape et prend les commandes du général par Florian Burgaud (iDalgo) Lors de la deuxième étape de la Solitaire du Figaro 2020, reliant St-Quay-Portrieux à Dunkerque, il n'y en a eu que pour lui. Si, lors de la boucle initiale, c'est Xavier Macaire (Groupe SNEF) qui avait dominé la course de bout en bout, cette fois-ci, le skipper Banque Populaire Armel Le Cléac'h a fait parler son expérience de double vainqueur de l'épreuve pour gagner dans le Nord avec 34 minutes d'avance sur Sam Goodchild (Leyton). Au général, à mi-course, le vainqueur sortant du Vendée Globe possède plus de 37 minutes de marge sur Xavier Macaire. Le départ de la troisième étape, entre Dunkerque et Saint-Nazaire, sera donné ce samedi 12 septembre à 17 heures.

