Solidaires en congrès de mardi à jeudi pour parler Covid

L'Union syndicale Solidaires organise son congrès trisannuel de mardi à jeudi, grand-messe "extraordinaire" pour parler Covid-19 et aussi remplacer le tandem de porte-parole Eric Beynel et Cécile Gondard-Lalanne, selon un communiqué publié lundi.

Les deux responsables, qui avaient remplacé en 2014 la déléguée générale Annick Coupé, vont passer la main à un autre binôme qui sera dévoilé jeudi.

Le congrès devait se tenir en juin mais il a été reporté à cause de la crise sanitaire due au Covid-19. Il se tiendra à la Bourse du travail de Saint-Denis, partiellement en visio-conférence.

Les congressistes vont travailler sur une motion unique, intitulée "Imposons un autre avenir", qui reviendra notamment "sur la façon dont les pouvoirs politiques et économiques gèrent les crises dans la période pandémique".

La réflexion portera aussi sur le plan de sortie de crise, proposé en mai par une vingtaine de syndicats et associations, dont Solidaires, la CGT, la confédération paysanne, Greenpeace France ou Oxfam.

Il préconise, entre autres, la gratuité des masques, une interdiction des licenciements et le renforcement des taxations des transactions financières.

Dans la fonction publique, Solidaires avait enregistré 6,3% des voix en 2018 (-0,5 par rapport à 2014). Dans le privé, Solidaires avait recueilli 3,46% des voix en 2017, quasi inchangé par rapport à 2013 (3,47%).

L'Union syndicale Solidaires, qui se présente comme "un syndicat de lutte pour la transformation sociale", est l'une des plus jeunes parmi les organisations syndicales françaises. Née en 1998 dans la continuité du Groupe des dix, une coalition de syndicats autonomes et SUD rejoints par des dissidents de la CFDT, elle revendique plus de 110.000 adhérents.

Une autre organisation syndicale vient de voir le jour, Printemps écologique, qui se donne sept ans pour devenir représentative, c'est-à-dire obtenir plus de 8% aux scrutins professionnels dans le privé et le public, un objectif que Solidaires n'a pas réussi à atteindre en un peu plus de 20 ans.