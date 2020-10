Solidaires a un nouveau tandem de délégués généraux: Murielle Guilbert et Simon Duteil

L'Union syndicale Solidaires a élu jeudi un nouveau tandem de codélégués généraux pour remplacer Éric Beynel et Cécile Gondard-Lalanne: Murielle Guilbert et Simon Duteil, a annoncé à l'AFP le syndicat à l'issue de son congrès.

Mme Guilbert, 50 ans, inspectrice des finances publiques, est issue de Solidaires Finances publiques, tandis que Simon Duteil, 41 ans, professeur de collège en Seine-Saint-Denis, vient de Sud Éducation.

Cécile Gondard-Lalanne, 51 ans, fonctionnaire à La Poste, vient de SUD-PTT. Ex-secrétaire général de Solidaires Douanes, Éric Beynel, 55 ans, s'occupait auparavant des questions de formation syndicale, de santé et de conditions de travail au sein du secrétariat général sortant de Solidaires. Ils avaient remplacé en 2014 la déléguée générale Annick Coupé.

Dans la motion générale approuvée à l'unanimité jeudi, Solidaires prévoit de proposer une rencontre aux autres organisations syndicales et aux associations "pour discuter de la possibilité de construire le plus rapidement possible une journée de grève et de mobilisations qui pourrait être le point de départ d'un mouvement large, seul capable d'imposer aux puissances économiques et financières les changements indispensables".

Les dernières déclarations du président Emmanuel Macron mercredi, imposant un couvre-feu dans les zones les plus touchées par le nouveau coronavirus, "sont claires", pour Solidaires. C'est "le choix d'une primauté de l'économie (travailler, consommer, aller dans les transports communs...) au détriment de la santé des salariés et de la population, qui va de pair avec des restrictions des libertés de plus en plus grandes (voir sa famille et ses ami-es, avoir une vie sociale et associative...)".

Dans ses revendications, Solidaires propose notamment une réforme de l'assurance chômage permettant une "indemnisation intégrale" des chômeurs et une réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires.

Le congrès de Solidaires devait se tenir en juin mais il a été reporté à cause de la crise sanitaire due au Covid-19.

Dans la fonction publique, Solidaires avait enregistré 6,3% des voix en 2018 (-0,5 par rapport à 2014). Dans le privé, Solidaires avait recueilli 3,46% des voix en 2017, quasi inchangé par rapport à 2013 (3,47%).

L'Union syndicale Solidaires, qui se présente comme "un syndicat de lutte pour la transformation sociale", est l'une des plus jeunes parmi les organisations syndicales françaises. Née en 1998 dans la continuité du Groupe des dix, une coalition de syndicats autonomes et SUD rejoints par des dissidents de la CFDT, elle revendique plus de 110.000 adhérents.