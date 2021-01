Solennité et tensions au Capitole pour l'"impeachment" historique de Trump

La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi annonce la mise en accusation, "impeachment", de Donald Trump le 13 janvier 2021 ( AFP / SAUL LOEB )

Dans un profond silence, le maillet est tombé mercredi au Congrès.

Les mains serrées l'une contre l'autre sur la feuille donnant le résultat du vote historique, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi venait d'annoncer la mise en accusation de Donald Trump pour avoir "incité à l'insurrection" contre le Capitole.

Elle fait de lui le premier président américain à subir l'infamie d'un deuxième "impeachment". Et qui rassemblera à jamais ces deux grands ennemis politiques dans les livres d'histoire.

Comme pour mieux souligner la répétition historique, celle qui arbore d'ordinaire des ensembles aux couleurs vives avait opté pour la même tenue sombre, comme endeuillée, qu'au jour du premier "impeachment" de Donald Trump, le 18 décembre 2019.

Le 45e président des Etats-Unis a "incité à cette insurrection, cette rébellion armée" le 6 janvier, avait-elle lancé avant le vote.

Les violences au Capitole ont fait cinq morts et bouleversé les fondements démocratiques de l'Amérique.

C'est dans ce même hémicycle que les élus avaient dû se jeter à terre il y a exactement une semaine, lorsque des manifestants pro-Trump tentaient de forcer la porte de la Chambre.

Sept jours plus tard, un certain calme feutré était revenu dans ses couloirs marbrés, ornés de sculptures et de tableaux. Mais pas la normalité dans un Washington en état de siège.

Des militaires armés avaient passé la nuit à même le sol dans la vénérable rotonde du Capitole. Ils patrouillaient dans ses couloirs pendant qu'à l'extérieur, véhicules blindés et blocs en béton encadraient la vaste place qui s'étale aux pieds de cette "maison du peuple".

La pandémie ajoutait à l'impression d'un poids particulier pesant sur cette journée, clairsemant les rangs des élus dans la Chambre et étouffant l'activité qui bruisse d'ordinaire dans ses couloirs.

Nancy Pelosi avant le vote sur la mise en accusation de Donald Trump à la Chambre des représentants, le 13 janvier 2021 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Au premier rang pendant l'annonce du vote, une élue démocrate, Lisa Blunt Rochester, s'est tenue droite, debout, solennelle aux côtés d'autres élus. Le 6 janvier, on l'avait vue prier à haute voix, réfugiée dans la galerie surplombant l'hémicycle pendant que des gardes armés tentaient d'empêcher les partisans de Donald Trump d'entrer.

Le souvenir terrifiant de la journée a hanté les débats des parlementaires avant le vote. Mais n'a pas suffi à rassembler démocrates et les nombreux élus encore très loyaux au président sortant parmi les républicains. Vifs échanges et huées ont ponctué les discours autrement émus.

- "Tournant décisif" -

"La gauche en Amérique a incité bien plus de violence politique que la droite", a lancé, en criant, le républicain Matt Gaetz, grand allié de Donald Trump.

Des militaires de la Garde nationale reçoivent à manger au Capitole, siège du Congrès américain, le jour de la deuxième mise en accusation de Donald Trump, le 13 janvier 2021 ( AFP / Brendan Smialowski )

Sous les cris de ses opposants, rares dans cette enceinte, il a conclu en faisant allusion aux manifestations contre le racisme et les violences policières qui ont secoué les Etats-Unis ces derniers mois en accusant les démocrates: "Certains ont dit que le président avait allumé les flammes. Et bien ce sont eux qui ont allumé les flammes, de vraies flammes."

Une élue démocrate afro-américaine, Cori Bush, a aussi provoqué les huées des républicains en appelant à démettre "un président suprémaciste blanc, qui a incité une insurrection de suprémacistes blancs".

Dans les couloirs, assistants parlementaires, policiers, employés des cafeterias et journalistes échangeaient des regards entendus, des souvenirs parfois émus.

"Il n'y a rien d'agréable, ou de frivole à propos du sérieux des événements actuel, nous vivons encore les conséquences d'une insurrection contre nos autorités et ce Capitole", a confié le démocrate Adam Schiff, qui avait porté le dossier du premier "impeachment" contre Donald Trump.

"Mais j'ai la conviction solide que (...) nous sommes à un tournant décisif et que nous pouvons ramener le pays sur le droit chemin" pour "restaurer notre démocratie".

elc/cjc