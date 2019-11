Soldes : les Chinois ont dépensé 20 milliards d'euros en 9 heures sur Alibaba

Il fallait bien un show de la chanteuse américaine Taylor Swift pour lancer la traditionnelle « Fête des célibataires », la plus grande opération mondiale de soldes en Chine, ce dimanche à minuit.Cette fête a été inventée il y a une dizaine d'années par un groupe d'étudiants en réaction à la Saint-Valentin : le chiffre 1 exprimant l'individualité, ils ont vu dans les quatre chiffres du 11/11 un symbole fort du célibat. Leur idée a rapidement été reprise à son compte par la plateforme de commerce en ligne Alibaba, puis par les autres sites de vente chinois comme Taobao ou Tmall. null Taylor Swift singing the line "cause shade never made anybody less gay" at the Alibaba Tmall Double 11 Gala in Shanghai, China pic.twitter.com/rengDSSkC8-- Taylor Swift News (@tswiftnzmedia2) November 10, 2019 Depuis, cet événement, bien plus important que le célèbre Black Friday aux Etats-Unis, affole les compteurs. L'an passé, 180 000 entreprises basées dans 200 pays avaient mis des produits en vente en ligne à cette occasion.500 millions de clientsCette année, dès le coup d'envoi dimanche soir, des millions de consommateurs se sont précipités sur leur ordinateur ou leur téléphone portable pour pouvoir bénéficier des prix cassés sur tous les produits : prêt à porter, électronique, ameublement, cosmétique, produits de luxe, vins...En seulement 68 secondes, le site Alibaba fondé par Jack Ma avait enregistré pour un milliard de dollars de commandes (907 millions d'euros). En une heure, la barre des 10 milliards d'euros était franchie, soit une hausse de 22 % par rapport au début de la campagne de l'an passé. Au bout de neuf heures, Alibaba faisait état de plus 20 milliards d'euros...Le record des 27 milliards d'euros enregistré l'an passé par la plateforme devrait être facilement dépassé cette année, malgré le ralentissement de l'économie chinoise et les tensions à Hong Kong. Selon Alibaba, 500 millions ...