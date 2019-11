Soldats tués au Mali : Yannick Jadot demande au Parlement européen un hommage... qui a déjà eu lieu

Yannick Jadot a été touché par la mort de 13 militaires français au Mali, en début de semaine. Devant le Parlement européen ce jeudi, l'eurodéputé écologiste a tenu à saluer la mémoire des soldats. Il s'est ainsi levé pour demander aux députés européens d'observer une minute de silence pour leur rendre hommage... Avant de se faire recadrer par le nouveau président du Parlement, l'Italien David Sassoli.Comme l'a repéré Ouest-France, la scène se déroule en séance plénière, juste avant que les députés ne procèdent au vote. Yannick Jadot se lève et prend publiquement la parole sur un ton solennel. « Il y a deux jours, 13 militaires français ont trouvé la mort dans une opération de lutte contre le terrorisme, et ce Parlement n'a pas eu l'occasion d'honorer leur sacrifice par une minute de silence, commence-t-il. Je vous propose donc, Monsieur le président, d'avoir une minute de silence et que tous nos collègues se lèvent pour nos soldats qui se sont sacrifiés au Mali », prononce l'eurodéputé écologiste.« Peut-être étiez-vous distrait ou absent »Les députés de son camp applaudissent mollement et plusieurs se lèvent. Mais ils sont interrompus par David Sassoli, le président du Parlement européen. Car un hommage avait en fait déjà eu lieu la veille. « Monsieur Jadot, vous n'étiez peut-être pas là hier dans l'hémicycle. Nous avons salué la mémoire de ces militaires tombés au Mali. Peut-être étiez-vous distrait ou absent, mais notre assemblée a déjà rendu hommage à ces militaires tombés au Mali », rétorque le président.Une bourde qui a valu au député écologiste quelques moqueries sur Twitter. Une nouvelle minute de silence a néanmoins été observée en hommage aux soldats français. Yannick #Jadot fait l'amère expérience que parfois, il vaut mieux se taire quand, sur un ton assez accusateur, il reproche au Président du #ParlementEuropéen de ne pas rendu hommage aux 13 ...