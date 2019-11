Soldats tués au Mali : « Les commandos au sol ont entendu deux explosions »

Après le décès lundi 25 novembre de 13 militaires français lors de la collision en vol de deux hélicoptères de la force Barkhane au Mali, la ministre des Armées Florence Parly et le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, ont tenu une conférence de presse mardi 26 novembre au ministère des Armées, à Paris. Ils ont donné quelques informations supplémentaires sur les circonstances de l'accident.L'aviation appelée en renfort. « Hier soir, dans la région du Liptako malien, treize militaires de l'opération Barkhane ont trouvé la mort au cours d'une opération de combat contre les groupes armés djihadistes », a expliqué la ministre, avant de préciser les circonstances du drame : « Depuis plusieurs jours, des commandos parachutistes de la force Barkhane traquaient ces terroristes entre Gao et Ménaka. Hier, à 20 kilomètres au sud d'Indelimane, ils les repèrent et engagent le combat au sol. Il fait nuit noire. Les commandos au sol demandent alors un appui aérien. Des hélicoptères et une patrouille de Mirage 2000 viennent les renforcer dans cette nuit sans lune, où l'obscurité est totale, ce qui complexifie considérablement l'opération. Parmi eux, un hélicoptère Tigre et un hélicoptère Cougar, avec à leur bord des soldats d'élite de l'aviation légère de l'armée de terre du 5e régiment d'hélicoptères de combat, et des commandos de la 27e brigade d'infanterie de montagne. »LIRE ÉGALEMENT : Tigre et...