Soldats tués au Mali : l'Elysée veut associer «l'ensemble de la nation» à l'hommage national

Après le drame qui a frappé l'armée française au Mali, l'organisation de l'hommage national voulu par Emmanuel Macron se précise. Alors que le retour des dépouilles des treize soldats tombés au combat est attendu de retour de Gao en fin de semaine, la cérémonie prévue aux Invalides devrait se dérouler ce lundi prochain, dans l'après-midi.« C'est le scénario retenu à ce stade. Mais les choses peuvent encore bouger », précise-t-on dans l'entourage présidentiel, tout en revendiquant de vouloir « travailler dans la discrétion pour laisser le temps du deuil aux familles ».Associer des élèves des anciennes écoles des victimes« L'hommage national est en cours d'organisation, en lien étroit avec les familles, les régiments et les communes concernées », poursuit-on. Mardi, Emmanuel Macron a déjà fait part de quelques souhaits, notamment sur sa volonté d'associer à cette cérémonie des élèves de classes issues des territoires où les soldats étaient originaires, mais aussi les associations d'anciens combattants « pour que l'ensemble de la nation soit représentée », souligne un conseiller élyséen.Les boîtes noires récupérées ce mercrediLes boîtes noires des deux hélicoptères accidentés lundi soir ont été récupérées et vont être analysées, a indiqué ce mercredi le porte-parole de l'état-major des armées.Elles « parleront » dans les prochains jours, a également indiqué sur France Inter le chef d'état-major des Armées, le général François Lecointre. « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, a-t-il ajouté, mais une opération militaire au Sahel, c'est toujours un exercice de très haute couture [...] qui exige une coordination extrêmement fine, dans des conditions toujours difficiles, dans des conditions de combat ».Deux hélicoptères, un Tigre et un Cougar, sont entrés en collision durant une opération de combat contre des djihadistes lundi soir dans le sud du Mali, ...