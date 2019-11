Soldats tués au Mali : Barkhane, mission impossible pour l'armée française ?

« J'ai jamais vu un coin aussi pourri. » C'était il y a deux semaines. Le constat amer d'un soldat français alors que nous suivions une mission de la force Barkhane dans le Liptako-Gourma. Collines désolées, arbustes tranchants, scorpions et sables mouvants... C'est dans ces terres reculées et inhospitalières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, que les djihadistes de l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) ont établi leur sanctuaire.Et c'est dans ce théâtre de guerre si complexe que 13 de ses compagnons d'arme sont morts lundi soir, dans la collision de deux hélicoptères. VIDÉO. 13 militaires français morts au Mali dans un accident d'hélicoptère Cette zone - celle dite « des trois frontières » - est dans le viseur de la force Barkhane depuis la fin 2017. Cela n'a pas toujours été le cas : le terrain de chasse des djihadistes est fluctuant, leur périmètre mouvant. Dans ces plages sans fin de désert ocre, les « groupes armés terroristes » - « GAT » dans le jargon militaire - se sont mis à essaimer du nord vers le centre du Mali, puis plus au sud, vers le Burkina Faso et le Niger.4 500 soldats déployés sur cinq pays du SahelDans le même temps, après le déclenchement de « Serval » en janvier 2013 pour repousser l'offensive de djihadistes sur la capitale malienne, l'opération a changé de dimension. En 2014, « Serval » est devenue « Barkhane », avec 4 500 soldats déployés sur cinq pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad). L'équivalent d'un territoire grand comme l'Union européenne ! LIRE AUSSI > Soldats français morts au Mali : le renfort européen se fait toujours attendreIls tentent comme ils peuvent d'enrayer la menace sécuritaire que représentent ces terroristes, dont certains semblent vouloir établir un califat, comme ont tenté de le faire en leur temps leurs homologues de Daech, en Syrie et en Irak. Il s'agit aussi de former des armées ...