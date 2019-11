Soldats morts au Mali : un tournant dans la guerre au Sahel ?

La perte de treize militaires français dans le crash de leurs deux hélicoptères marquera sans doute un tournant dans la guerre que mène la France au Sahel. C'est certes un crash qui s'est produit au Mali, mais qui n'est pas dû à la météo ou à un problème technique comme on l'entend d'habitude dans les catastrophes aériennes. Ni même un accident entre deux hélicoptères comme le qualifie le ministère des Armées dans son communiqué mais, comme l'a justement précisé son chef d'état-major le général Lecointre, la collision entre deux appareils en opération.Lire aussi Accident au Mali : Tigre et Cougar, deux hélicoptères fiablesCe que l'on saitUn Cougar et deux Tigre progressaient de nuit en vol tactique, épousant le relief à dix mètres du sol pour appuyer leurs camarades au contact des terroristes islamistes, qui n'hésitent pas à tirer sur les hélicoptères français, comme cela s'est déjà produit dans le passé. Dans ces cas-là, le danger vient aussi de la nature de ce type de vol, qui permet de surprendre l'ennemi tous feux éteints en volant à saute-mouton au-dessus des arbres et des mouvements de terrain. Quand le bruit des pales se fait entendre, l'appareil est déjà passé. Une tactique parfaitement maîtrisée par les pilotes du 5e régiment d'hélicoptères de combat.Chaque opération est toutefois différente. Dans ce cas-là, les pilotes devaient tenir compte à la fois de l'ennemi, mobile en pickup et à moto, et des commandos...