Soldats morts au Mali : Riss défend l'«esprit satirique» de Charlie Hebdo

Directement interpellé par le chef d'état-major dans une lettre ouverte, Riss répond. Critiqué par Thierry Burkhard en raison de la publication de dessins sur la mort des 13 militaires morts en début de semaine au Mali, le directeur de Charlie Hebdo a défendu dans une lettre adressée dimanche au général d'armée « l'esprit satirique » de l'hebdomadaire.« Cependant, je tenais à vous dire que nous sommes conscients de l'importance du travail effectué par les soldats français pour lutter contre le terrorisme », poursuit le patron de Charlie Hebdo, lui-même blessé en janvier 2015 lors de l'attaque terroriste contre le journal, à la veille de l'hommage national qui doit être rendu aux militaires tués dans un accident d'hélicoptères. Publiés sur le site de Charlie Hebdo mais absents du journal papier paru mercredi, les cinq dessins qui ont provoqué l'ire de l'armée associent ces disparitions à une récente campagne de recrutement. Le slogan « Je protège mon pays, je progresse dans ma vie » accompagne ainsi un cercueil bardé de décorations militaires ou un soldat dont le visage est remplacé par une tête de mort. Un autre montre le président Emmanuel Macron debout devant un cercueil recouvert du drapeau bleu-blanc-rouge et surmonté du slogan : « J'ai rejoint les rangs pour sortir du lot ».Les condoléances de RissPatron de l'armée de terre, le général Thierry Burkhard s'était indigné que « le temps du deuil de ces familles a été sali par des caricatures terriblement outrageantes dont votre journal ». Il avait, « avec sincérité et humilité », invité Riss « à (se) joindre à nous ce jour-là, pour leur ...