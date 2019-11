Soldats morts au Mali : qui sont les 13 victimes ?

L'armée française a payé un très lourd tribut ce lundi 25 novembre au Mali. Deux hélicoptères, engagés dans une mission de combats contre des djihadistes au Sahel, sont entrés en collision. A leur bord, 13 militaires de l'opération Barkhane qui ont trouvé la mort. Au total, 41 militaires français ont perdu la vie dans la région depuis le début de l'opération Serval en janvier 2013. Pour l'armée française, c'est l'une des plus grandes pertes depuis 1983, et l'attentat du Drakkar au Liban. A l'époque, 58 militaires avaient trouvé la mort dans une attaque-suicide.Les treize hommes qui ont trouvé la mort lundi soir au Mali, étaient des soldats aguerris, rompus aux opérations extérieures.Sept d'entre eux appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, quatre au 4e régiment de chasseurs de Gap, un au 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol et le dernier au 93e régiment d'artillerie de montagne de Varces. Voici leurs profils, publiés mardi par l'armée française.Lire aussi Soldats tués au Mali : « Les commandos au sol ont entendu deux explosions »Les militaires du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau- Capitaine Nicolas Mégard : 35 ans, marié, père de trois enfants. Engagé en 2005 comme sous-officier dans un régiment d'artillerie, il est envoyé deux fois au Kosovo avant de passer officier puis de devenir pilote d'hélicoptère Tigre puis chef de patrouille. Il est envoyé au Mali quatre fois...