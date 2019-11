Soldats morts au Mali : Barkhane, une opération en questions

Après le temps de l'émotion, voici venu celui des questions. Dans le sillage de la mort de treize soldats français, lundi en fin de journée, dans le crash de leurs deux hélicoptères aux confins du Mali, l'opération Barkhane est scrutée, débattue, contestée aussi. Que fait la France sur place ?Environ 170 soldats maliens et burkinabés ont été tués par des djihadistes depuis début septembre. Les membres de ces groupes armés sévissent dans le désert ocre du Sahel, cette bande de terre à cheval sur cinq pays, de la Mauritanie jusqu'au Tchad, en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Certains cherchent à contrôler les territoires, prélèvent la « zakat », sorte d'impôt religieux... C'est pour combattre ces groupes armés que la France s'est déployée dans la région. D'abord pour stopper les colonnes de djihadistes qui tentaient de s'emparer de Bamako, en 2013. VIDEO. 13 militaires français morts au Mali dans un accident d'hélicoptère Des suites de l'opération « Serval », « Barkhane » est née en 2014. Depuis, les militaires français opèrent dans les cinq pays de la région que ces mêmes maux traversent. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso notamment, ils cherchent à tuer les têtes de réseaux djihadistes, mais aussi à former les armées locales en grande difficulté, qui essuient presque toutes les semaines de très lourdes pertes. Paris tente également de mettre sur pied une « force conjointe », le « G5 Sahel », capable d'assurer, seule, sa sécurité.En attendant, les 4 500 hommes de Barkhane représentent plus de la moitié des effectifs français déployés en opération extérieure. L'opération coûte chaque année environ 700 millions d'euros. Des projets de coopération civilo-militaires modestes sont également menés, pour l'accès à l'eau, l'éducation, l'agriculture. En 2019, 40 ont été conduits au Mali (365 000 euros), 9 au Niger (59 000) et 7 au Tchad (129 ...