Soirée chaotique à prévoir à Barcelone ?

Lundi pluvieux, lundi heureux ?

Éliminé de la Ligue des champions et largué en championnat, le FC Barcelone dispute actuellement une fin de saison sans grand intérêt, où il doit simplement assurer son ticket pour la coupe d’Europe l’an prochain. Le tout, en gardant la motivation nécessaire pour conclure l’année sur une bonne note. Pour ça, le club catalan a déjà pu compter sur Xavi, qui ne partira pas cet été. L’idée de ne plus rien jouer ne devrait en tout cas pas ravir les joueurs, qui vont probablement évoluer sous une pluie battante ce lundi soir face à Valence. L’alerte de risque inondation ayant été activée en Catalogne, c’est toute la région qui se retrouve sous l’eau. Si la majorité des enceintes actuelles sont équipées pour faire face à de tels problèmes, le stade de Montjuïc ne l’est pas forcément et il devient quelque peu obsolète dans de telles circonstances. Résultat, le déluge qui tombe sur Barcelone touche de plein fouet le stade et notamment la tribune de presse, quasiment inutilisable. À l’heure du coup d’envoi, le ciel semble toutefois s’être calmé.…

JF pour SOFOOT.com