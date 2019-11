Soins des migrants : tout comprendre à la lutte contre le «tourisme médical»

Malgré les alertes du milieu associatif, Edouard Philippe va annoncer mercredi une refonte de l'accès aux soins des migrants. Objectif : lutter contre les abus du système et notamment ce qu'on appelle le « tourisme médical ».Ce phénomène, déjà identifié en 2014 par le Parisien mais jusqu'ici très peu documenté, n'est « clairement pas marginal ». C'est en tout cas la principale conclusion du très attendu rapport de l'Inspection des Affaires sociales (IGAS), publié ce mardi après-midi. Selon de premières fuites, le Premier ministre compte ainsi introduire un délai de trois mois avant que les demandeurs d'asile puissent bénéficier de la Protection universelle maladie (PUMa). Certains actes non-urgents, relevant de l'Aide médicale d'Etat (AME), pourraient aussi faire l'objet d'un accord préalable de la Sécurité sociale. La PUMa, nid à touristes médicaux ?Commençons par redéfinir les contours de ces deux dispositifs qui recouvrent deux réalités différentes. La PUMa, anciennement appelée Couverture maladie universelle (CMU), correspond en fait à la sécurité sociale de base. Les demandeurs d'asile peuvent y prétendre dès le dépôt de leur demande.Selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn, la piste des trois mois de carence a pour but de décourager les migrants en provenance de Géorgie et d'Albanie. Ces derniers, expliquait-elle fin octobre en commission parlementaire, « sont a priori des pays sûrs » et « viennent en France dans le but spécifique de se faire soigner ».À l'heure actuelle, il n'existe aucun chiffre officiel sur les fraudes et les « dévoiements » de la PUMa. Tout juste sait-on que ce système aurait coûté près de 200 millions d'euros en 2018, selon l'IGAS. L'AME, « le milliard le plus scruté de la dépense publique »L'Aide médicale d'Etat est de son côté une prestation destinée aux sans-papiers, c'est-à-dire à tous les individus résidant sur le territoire ...