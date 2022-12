Sofyan Amrabat : merci patron

Bastonneur hors pair, premier relanceur exemplaire, Sofyan Amrabat (26 ans) est sans aucun doute le capo des Lions de l'Atlas, depuis le début du Mondial qatari. Retour sur le parcours d'un bulldozer qu'Erik ten Hag aura un jour décrit comme "capable d'avancer coûte que coûte, quitte à franchir quatre ou cinq murs".

Maroc Portugal Le 10/12/2022 à 16h Diffusion sur

Le grand nettoyeur

À l'entendre, Sofyan Amrabat est un type bien élevé. Le résultat d'une éducation plutôt corsée :C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, le joueur de la Fiorentina se voit dispenser plus de compliments que de sermons., s'enflammait ainsi la, après la prestation d'Amrabat face à l'Espagne, en huitièmes de finale du Mondial qatari.Avec 78% de passes réussies, 88% de duels gagnés et 100% de tacles réussis face à la, le Marocain a purement et simplement fait régner la loi et l'ordre au milieu. Une habitude depuis le début du tournoi. Soldat le plus utilisé par Walid Regragui à Doha (404 minutes jouées sur 404 possibles), le Hollando-Marocain aura mis dans sa poche Luka Modrić, Kevin De Bruyne et Sergio Busquets, dont il aura éteint l'influence dans l'entrejeu. Un régal pour Regragui, qui a fait de son numéro 4 l'implacable contremaître de sa formation. Difficile, en effet, de ne pas voir en Amrabat le point d'équilibre des Lions de l'Atlas : avec 33 ballons récupérés depuis le début de la compétition, il est le meilleur joueur du Mondial dans cet exercice. Ses sorties de balles, souvent assorties…