SoFoot Ligue : Nos conseils pour faire vos picks de la semaine 13

Vous vous êtes inscrits à la SoFoot Ligue, mais vous ne savez pas quelle équipe choisir pour ne pas finir la semaine avec 0 point ? Rassurez-vous, nous sommes là pour vous aider.

L'équipe qu'il fallait jouer la semaine dernière : Augsbourg

Le pick Ligue des champions de la semaine : le PSG

Le pick Ligue Europa de la semaine : Brøndby

Vendredi, 6 matchs au compteur, difficile de faire un choix. Heureusement, le Bayern est là pour vous rassurer. L'assurance de prendre un minimum de points, voire un jackpot en cas de large succès comme les Bavarois sont capables de le faire. Alors vous foncez. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu et vous repartez avec 5 petits points. Alors que dans le même temps, les rares fous à avoir imaginé que le relégable Augsbourg pouvait s'imposer face au Bayern ont gratté 140 points. Et une séance chez le psy, car personne de stable ne pouvait voir venir cette victoire.Manchester City l'a prouvé à plusieurs reprises : il n'est pas imbattable cette saison. Et encore plus en l'absence de Kevin De Bruyne. En face, le PSG a aussi prouvé qu'il pouvait galérer contre Metz et rendre une belle copie face aux, battus à l'aller au Parc des Princes. Et vu que Lionel Messi a même réussi à marquer en Ligue 1 ce week-end, ce n'est pas des défenseurs de Premier League qui vont l'effrayer. Alors ce serait quand même dommage de ne pas se jeter sur l'occasion de gagner un golden pif en cas de victoire du PSG.Seule équipe avec 4 victoires en 4 matchs en Ligue Europa, l'Olympique lyonnais est aussi la seule à être assurée de terminer à la première place de son groupe. Et vu les résultats de l'OL en Ligue 1, Peter Bosz ne va pas prendre le moindre risque et envoyer une équipe D dans le froid danois pour y affronter Brøndby qui pourrait bien en profiter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com