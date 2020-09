Sofiane Diop, de Rennes à Monaco : promesses d'ex

Arraché au Stade rennais il y a deux ans par l'AS Monaco, Sofiane Diop retrouve ce samedi soir son club formateur. Avec un statut paradoxal : celui d'un espoir qui a peu avancé, mais qui paraît toujours capable de faire des pas de géant.

Guirassy à sa place

Deux ans de galère

Faut-il se fier à la première ou à la dernière impression ? Parfois, la question ne se pose pas tant elles semblent jumelles. En août 2018, Sofiane Diop disputait son tout premier match en Ligue 1. C'était à La Beaujoire, dans un Monaco à l'horizon flou et où il était aisé de déceler le talent tant il s'y raréfiait. Ce jour-là, l'international U20 n'avait pas fait un match exceptionnel. Son équipe, dominée bien que victorieuse, ne lui en avait pas vraiment donné l'opportunité. Il avait, en fait, accompli mieux que cela : il avait montré, à chaque fois que le ballon lui était parvenu dans les pieds, qu'il y avait en lui un joueur différent. De ceux que l'on remarque au premier coup d'œil, à leur gestuelle et à leurs idées.Dimanche dernier, toujours face aux Canaris - il les martyrisait déjà, durant sa formation -, le joueur si différent est réapparu. Vingt-cinq mois plus tard, donc. Et son équipe, davantage maîtresse de la balle, avait cette fois de quoi lui faire jouer une partition exceptionnelle : un but, une avant-dernière passe et une énergie enthousiasmante malgré un physique toujours un peu timide. Placé en relayeur dans un milieu à trois, le joueur de vingt ans a ainsi livré le meilleur match de sa carrière naissante et ravivé l'espoir d'une éclosion jusque-là en suspens.Car entre ses deux balades nantaises, l'ancien Rennais a vécu l'apprentissage d'un jeune joueur parmi d'autres. Qui rêve des sommets, mais qui disparaît peu à peu des radars. Rapidement cramé par le catastrophique scénario de la saison de l'ASM en 2018-2019 et perdu dans un effectif pléthorique où les demi-promesses n'étaient plus les bienvenues, il a été expédié en prêt en Ligue 2 à Sochaux la saison dernière... pour un résultat sans grand relief. Comment, alors, espérer un avenir sur le Rocher ? Lui-même avait visiblement du mal à y croire, comme l'a révélé ce jeudi en conférence de presse Julien Stéphan, son ancien coach avec la réserve bretonne :