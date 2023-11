information fournie par So Foot • 09/11/2023 à 12:21

Sofiane Diop a fait son choix entre la France, le Maroc et le Sénégal

Encore une bonne pioche pour le Maroc.

L’attaquant de l’OGC Nice, Sofiane Diop, a officiellement été appelé avec la sélection nationale marocaine pour la prochaine fenêtre internationale. Eligible avec les Lions de l’Atlas, mais aussi le Sénégal et la France, il participera donc à la lutte pour la qualification à la prochaine Coupe du monde sous les couleurs rouges et vertes. Passés par les U18, U19 et U20 de l’équipe de France, il a aussi glané 11 sélections avec les Espoirs (quatre buts) sous les ordres de Sylvain Ripoll. En décembre 2022, avant le Mondial, il avait déclaré dans les colonnes de Nice-Matin ne pas avoir encore pris de décision quant à son choix final, préférant se focaliser sur l’Euro Espoirs avec les Bleuets.…

