Sofia Kenin remporte l'Open d'Australie après sa victoire sur Muguruza par Matthieu Cointe (iDalgo) Sofia Kenin a remporté l'Open d'Australie ce samedi après son succès sur Garbine Muguruza, 4-6, 6-2, 6-2. C'est le premier Grand Chelem de la carrière de l'Américaine de 21 ans, qui n'avait jamais dépassé le quatrième tour dans un tournoi majeur jusque là. Elle s'est rebellée après la perte du premier set pour finalement s'imposer en 2h04min de jeu. Conquérante en début de partie, Muguruza a fini par craquer dans la suite de la rencontre. L'Espagnole a fait huit doubles fautes, sur balles de break et sur la balle de match, et n'a passé que 57% de premiers services. Elle a aussi commis 45 fautes directes, presque le double de son adversaire (23). Sofia Kenin a quant à elle de l'énergie à revendre et un fort tempérament sur le court. Sur les douze derniers Grand Chelem chez les femmes, c'est la huitième joueuse a remporté un tournoi majeur pour la première fois.

