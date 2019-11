Social : le gouvernement et la peur de l'embrasement

Editorial. Un an après le début du mouvement des « gilets jaunes », Emmanuel Macron et son gouvernement craignent que la rue repousse une nouvelle ses projets de réforme.

Editorial du « Monde ». Un an après le déclenchement du mouvement des « gilets jaunes », le gouvernement vit dans la hantise d'un nouvel embrasement social. La démonstration de force des personnels hospitaliers, jeudi 14 novembre, l'incite à annoncer sans tarder de nouvelles mesures pour tenter d'améliorer les ­carrières et compenser le sous-investissement de ces dernières années.

Ce que l'exécutif redoute par-dessus tout est une coalition des mécontents, le 5 décembre, à l'occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites qui s'annonce forte, aussi bien à la RATP qu'à la SNCF.

Certes, la défense des régimes spéciaux de retraite n'est pas la cause la plus populaire, mais la crise existentielle que vivent un certain nombre de services publics, au premier rang desquels l'hôpital, le mécontentement latent d'un partie des Français qui se sentent déconsidérés et mal représentés, l'agitation dans les universités, l'envie d'en découdre d'un certain nombre d'opposants constituent pour l'exécutif un terreau d'autant plus dangereux que les organisations syndicales souffrent du même discrédit que les partis politiques. Elles ont du mal à encadrer la contestation. Elles aussi redoutent les débordements et craignent que la violence s'érige en mode d'action privilégié, après les quelque 17 milliards d'euros de mesures obtenus par le mouvement des « gilets jaunes ».

Pouvoir dévitalisé

Qu'Emmanuel Macron se retrouve dans une telle situation, quelques mois seulement après avoir surmonté la plus grave crise de son quinquennat, interpelle sur sa situation. Soit le chef de l'Etat a un goût immodéré pour le risque, soit il s'est trompé d'analyse.

